Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta quarta-feira (29)

A Sessão da Tarde desta quarta-feira (29) exibirá "Portal Dos Guerreiros", um filme chinês lançado em 2016 que tem a ação e a aventura como gênero. O longa-metragem irá ao ar às 15h45, logo após a Copa do Mundo de Futsal, na TV Globo.

Sinopse

O jovem Jack é viciado em um jogo de videogame que mostra guerreiros e uma princesa em apuros. Um dia ele é magicamente transportado para a China.

No país, ele aprende a converter as habilidades que aprendeu no jogo de videogame para as de um guerreiro Kung Fu e salvar a bela Su Lin.

Confira o trailer

Ficha técnica

Título original: Warrior's Gate

Elenco: Mark Chao, Ni Ni, Dave Bautista, Sienna Guillory, Uriah Shelton, Francis Chun-tu Ng

Direção: Matthias Hoene

Nacionalidade: chinesa

Gênero: ação, aventura