Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta quarta-feira (24)

A Sessão da Tarde desta terça-feira (23) exibe o filme "Hitch - Conselheiro Amoroso", uma comédia romântica de origem americana lançada em 2005 que narra a história de um conselheiro amoroso sexy e descolado que vive em Nova York e ajuda seus clientes a se darem bem no primeiro encontro. O longa-metragem irá ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

Sinopse

Alex "Hitch" Hitchens (Will Smith) é um lendário, e propositalmente anônimo, "doutor do amor". Em troca de determinada quantia, ele se dispõe a ajudar homens a conquistar as mulheres de seus sonhos.

Enquanto trabalha para um contador que se apaixonou por uma socialite, conhece sua cara-metade: a jornalista Sara Melas (Eva Mendes). Apaixonado, o conselheiro amoroso decide conquistá-la, mesmo correndo o risco de ter sua identidade revelada.

Curiosidades

Will Smith é fã da série "The King of Queens", que foi protagonizada por Kevin James, entre 2008 e 2007, na TV dos Estados Unidos. Desta forma, ele indicou o ator para dar vida ao desajeitado Albert Brennaman; Jennifer Lopez recusou o convite para interpretar a personagem Sara Melas. Eva Mendes deu vida à jornalista no filme; Eva Mendes, inclusive, já havia trabalhado com Will Smith no clipe da música "Miami", em que ela surge em um carro cantando o refrão "bem-vindo a Miami", em espanhol. Durante os ensaios do filme, ela lembrou sobre a participação, e ele contou que não lembrava dela; O prédio que é usado como locação no filme, que fica em Manhattan, já havia sido utilizado como o quartel-general dos "Caça-Fantasmas".

Mais informações

Título original: Hitch

Elenco: Will Smith, Eva Mendes, Kevin James, Amber Valetta, Julie Anne Emery, Robinne Lee

Dubladores: Alex Hitch: Márcio Simões/ Albert: Mauro Ramos/ Ben: Eduardo Ribeiro/ Sara: Priscila Amorim/ Allegra: Andrea Morucci/ Max: Júlio Chaves

Direção: Andy Tennant

Nacionalidade: americana

Gênero: comédia romântica

Veja o trailer de 'Hitch'