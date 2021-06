Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta quarta-feira (2)

A Sessão da Tarde desta quarta-feira (2) exibirá "Uma Amizade Inesperada", um filme alemão lançado em 2017 que tem a comédia dramática como gênero. O longa-metragem irá ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

Sinopse

Filho de um médico, o jovem Lenny (Elyas M'Barek) leva uma vida baseada em diversão. Por causa da boa situação financeira da família, o playboy não precisa se preocupar com nada, nem mesmo trabalhar.

Cansado do comportamento do bon vivant, o doutor Reinhard (Uwe Preuss) dá uma missão ao filho, obrigando-o a tomar conta de David (Philip Noah Schwarz), um adolescente de 15 anos com problemas cardíacos desde o nascimento.

De acordo com a equipe médica, a expectativa de vida de David não é longa, e tudo indica que ele morrerá antes de completar 16 anos.

Ao longo do tempo, surge uma grande amizade entre ele e Lenny, que muda completamente a vida dos dois. Juntos, eles seguem uma lista com coisas para o menino fazer antes de morrer.

Curiosidades

O filme é baseado no livro homônimo, que foi lançado por Lars Amend em 2013; No longa-metragem, Lars é, na verdade, Lenny. Ele contou em uma entrevista que alguns trechos são mais românticos com as situações; Algumas cenas, como as dos primeiros 20 minutos são fictícias, ou seja, não remontam fielmente a vida de Lars (Lenny, na obra), autor do livro que inspirou a trama; O pai de Lars era professor, não cirurgião cardíaco; Na época, Lass não estava comemorando e bebendo, mas sim procurando um sentido para a vida. Ele falou que viajou muito para achar uma resposta e encontrou Daniel (David, na obra) por acaso, por meio de um amigo que trabalhava em um hospital infantil.

Confira o trailer

Ficha técnica

Título original: This Crazy Heart

Elenco: Elyas M'barek; Uwe Preuss; Philip Schwarz

Dubladores: Lenny Reinhard Mckeidy Lisita/ David Müller: Gustavo Pereira/ Dr. Reinhard: Eduardo Borgerth

Direção: Marc Rothemund

Nacionalidade: alemã

Gênero: comédia dramática