Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta quarta-feira (18)

A Sessão da Tarde desta quarta-feira (18) exibirá "Somos Todos Iguais", um filme americano lançado em 2017 que tem o drama e a biografia como gênero. O longa-metragem irá ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

Sinopse

Deborah Hall (Renee Zellweger) é uma mulher religiosa que esta lutando contra um grave câncer. Casada com Ron (Greg Kinnear), um negociante de arte reconhecido internacionalmente, ela insiste para que o marido se aproxime de Denver (Djimon Hounsou), um perigoso mendigo com um passado de sofrimento e exploração.

Ron, com o objetivo de salvar seu casamento, tenta fazer amizade com Denver. No entanto, os sonhos escondidos de Deborah podem mandá-los para uma direção incerta.

Curiosidades

É uma adaptação de um livro "Somos Todos Iguais: Um Escravo dos Dias de Hoje, um Negociante Internacional de Arte, e uma Improvável Mulher que os Aproximou" (tradução livre), escrito pelas três pessoas que vivenciaram os fatos representados no filme e publicado em 2006; O livro foi traduzido para o Brasil pela editora LADSCAPE, em 2008, com o título "Somos Todos Iguais: Um Escravo dos nossos dias, um merchand e a mulher que os uniu".

Confira o trailer

Ficha técnica

Título original: Same Kind of Different as Me

Elenco: Djimon Hounsou; Greg Kinnear; Jon Voight; Renée Zellweger

Dubladores: Ron Hall: Alexandre Marconato/ Debbie Hall: Angelica Santos/ Denver Moore: Francisco Junior/ Earl: Luiz Carlos de Moraes/ Regan: Gabriela Milani/ Tommye: Rosa Maria Baroli/ Julio: Mauro Ramos

Direção: Michael Carney

Nacionalidade: americana

Gênero: drama, biografia