Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta quarta-feira (16)

A Sessão da Tarde desta quarta-feira exibirá "Querido John", um filme americano lançado em 2010 que tem o drama romântico como gênero. O longa-metragem irá ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

Sinopse

John Tyree (Channing Tatum) é um jovem soldado que volta para sua cidade durante uma licença e se envolve com Savannah Curtis (Amanda Seyfried), uma universitária idealista em férias.

Apaixonados, eles se correspondem. No entanto, ele precisará voltar para as suas perigosas missões no Exército.

Ele terminará o serviço militar em um ano, quando poderão enfim ficar juntos. Neste período, John e Savannah trocam várias cartas, nas quais os dois contam o que lhes acontece a cada dia.

O amor dos dois é grande, mas o atentado terrorista de 11 de Setembro e uma reviravolta do destino podem por tudo a perder.

Curiosidades

É baseado no livro homônimo escrito pelo autor Nicholas Sparks No filme, é possível ver a bandeira sueca no acampamento onde o protagonista fica, no Afeganistão. O símbolo foi uma homenagem que o diretor Lasse Hallström fez à sua terra natal O livro que deu origem ao longa-metragem chegou ao Brasil com o título "Juntos ao Luar". Posteriormente, foi relançado com o mesmo nome do filme "Querido John" retirou Avatar (2009) do posto de líder das bilheterias americanas. Ele ocupava o lugar há sete semanas O roteirista Nicholas Sparks se inspirou no filho para escrever o personagem Alan, que sofre da Síndrome de Asperger, uma forma de autismo

Confira o trailer

Ficha técnica

Título original: Dear John

Elenco: Channing Tatum, Amanda Seyfried, Richard Jenkins, Henry Thomas, Luke Benward

Dubladores: John: Marcio Araújo/ Tim: Élcio Sodré/ Savannah: Fernanda Bullara/ Tyree: Carlos Campanille

Direção: Lasse Hallström

Nacionalidade: americana

Gênero: drama romântico