Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta quarta-feira (14)

A Sessão da Tarde desta quarta-feira (14) exibe o filme "A História De Ben Carson", um drama americano lançado em 2009 que narra a história real do médico que leva o nome da obra.

O longa-metragem mostra a reviravolta na vida de uma criança paupérrima de temperamento inflamado que tirava notas baixas, sofria preconceito racial na escola e que se tornou um neurocirurgião internacionalmente renomado. A produção irá ao ar às 15h10, logo após o Plantão BBB.

Sinopse

Ben Carson, que mora em Detroit, no Estado de Michigan, nos Estados Unidos. A mãe dele, analfabeta, sempre incentivou o filho a superar os limites da pobreza na qual eles se encontravam.

Durante a infância, o menino tirava notas baixas e sofria preconceito racial na escola. No entanto, anos depois, aos 33 anos, ele torna-se o diretor do centro de neurologia pediátrica do Hospital Universitário Johns Hopkins.

Em 1987, alcançou renome mundial por seu desempenho na bem-sucedida separação de dois gêmeos siameses. Sua história, profundamente humana, descreve o papel vital que a mãe desempenhou na metamorfose do filho.

Confira o trailer

Ficha técnica