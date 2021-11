Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta sexta-feira (5)

A Sessão da Tarde desta sexta-feira (5) exibirá "O Que Esperar Quando Você Está Esperando", um filme americano lançado em 2012 que tem a comédia como gênero. O longa-metragem irá ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

Sinopse

Os desafios da paternidade iminente viram as vidas de cinco casais de cabeça para baixo. Duas celebridades se desesperam com as demandas surpreendentes da gravidez.

Hormônios causam estragos em uma autora louca por bebês, enquanto seu marido tenta não ser superado por seu pai, que espera gêmeos com sua jovem esposa-troféu.

O marido de uma fotógrafa não tem certeza dos planos de adoção da esposa. Uma conexão única resulta em uma gravidez surpresa para os proprietários rivais de caminhões de alimentos.

Curiosidades

O filme e o título têm como origem os guias sobre gravidez homônimo, que superaram 14.5 milhões de exemplares só em 2011;

Os atores Kirsten Wiig, do programa humorístico Saturday Night Live, e Matthew Morrison, que interpretou o papel de Will Schuester em Glee, foram convidados para o longa-metragem. Eles não aceitaram porque já tinham compromissos assumidos com as gravações dos programas;

As gravações foram realizadas entre 25 de julho e 30 de setembro de 2011.

Confira o trailer

Ficha técnica

Título original: What To Expect When You're Expecting

Elenco: Anna Kendrick; Cameron Diaz; Chris Rock; Dennis Quaid; Elizabeth Banks; Jennifer Lopez;Matthew Morrison;Rodrigo Santoro

Direção: Kirk Jones

Nacionalidade: americana

Gênero: comédia