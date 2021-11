Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta sexta-feira (12)

A Sessão da Tarde desta sexta-feira (16) exibirá "Bater Ou Correr Em Londres", um filme americano lançado em 2003 que tem a ação e a comédia como gênero. O longa-metragem irá ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

Sinopse

Em 1987, Chon Wang (Jackie Chan), que já integrou a guarda imperial chinesa, exerce a função de xerife em Carson City, Nevada.

Já o amigo dele, Roy O'Bannon (Owen Wilson), mora em Nova York, onde escreve sobre as supostas aventuras, atuando na cidade como garçom e se envolvendo com várias mulheres.

Wang larga a honrada de xerife quando recebe a notícia que o pai dele, que era guardião do selo imperial, foi assassinado misteriosamente quando o palácio imperial da Cidade Proibida foi invadido, e o selo foi roubado. Prometendo vingança, reencontra o amigo Roy.

Intriga

As pistas levam os "heróis da América" para Londres, para onde foi Nelson Rathbone (Aidan Gillen), responsável pela invasão e a morte do pai, que era guardião do selo imperial. Na cidade, os dois acabam envolvidos em uma intriga que eliminaria a família.

Na sequência, a dupla e a irmã de Wong, Chon Lin (Fann Wong), descobrem que há uma conspiração para assassinar também a Rainha Vitória (Gemma Jones) e os outros oito membros da realeza.

Enquanto isso, Wu Chan (Donnie Yen), o filho bastardo do imperador da China, precisa do selo imperial para concretizar o plano de ter o controle da nação.

Confira o trailer

Ficha técnica

Título original: Shanghai Knights

Elenco: Jackie Chan, Owen Wilson, Aaron Johnson, Tom Fisher, Aidan Gillen, Fann Wong

Direção: David Dobkin

Nacionalidade: americana

Gênero: comédia