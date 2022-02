Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta sexta-feira (11)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde desta sexta-feira (11) o filme "Lanterna Verde", filme baseado no super-herói da DC Comics. O longa-metragem vai ao ar às 15h25, logo após a novela "O Cravo e a Rosa".

Sinopse

Hal Jordan é um audacioso piloto de aviões que foge de qualquer responsabilidade. É assim que mantém a amizade com Carol Ferris, colega de infância e também piloto, que está prestes a assumir o comando da empresa do pai. Hal e Carol tiveram um caso no passado, que não seguiu em frente por causa dele.



Um dia, a vida de Hal muda ao ser envolto em uma redoma verde e levado até um alienígena prestes a morrer, chamado Abin Sur. O extraterrestre lhe entrega um estranho anel e diz que ele foi escolhido, além de alertar sobre as responsabilidades de possuí-lo.



Ao usá-lo Hal torna-se o Lanterna Verde, tendo condições de moldar a luz verde da forma como sua imaginação permitir. É apenas o início da jornada do herói, que viaja até o planeta OA para aprender a usar suas novas habilidades e tem como grande teste o temido Parallax.

Trailer

Ficha técnica

Título Original: Green Lantern

Elenco: Blake Lively, Temuera Morrison, Ryan Reynolds, Peter Sasgaard, Mark Strong, Jon Tenney

Direção: Martin Campbell

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação

Curiosidades