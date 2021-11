Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira (11)

A Sessão da Tarde desta quarta-feira (10) exibirá "Chocante", um filme brasileiro lançado em 2007 que tem a comédia como gênero. O longa-metragem será exibido às 15h, logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

Sinopse

Os anos 1990 marcaram o sucesso da boy band Chocante. Vinte anos depois, o grupo acabou e os integrantes tomaram rumos diferentes na vida.

Os antigos colegas se reúnem para um evento inesperado: a morte de um dos membros do projeto. No funeral, eles decidem se apresentar novamente, lembrando os velhos tempos. No lugar do falecido colega, entra um novato.

Curiosidades

Ficha técnica

Título original: Chocante

Elenco: Bruno Mazzeo, Lúcio Mauro Filho, Pedro Nschling e Marcus Majella

Direção: Gustavo Bonafé, Johnny Araújo

Nacionalidade: brasileira

Gênero: comédia