Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira (10)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde desta quarta-feira (9) o filme "Em Meus Sonhos", uma história de amor lançada em 2014. O longa-metragem vai ao ar às 15h25, logo após a novela "O Cravo e a Rosa".

Sinopse

Natalie e Nick são duas pessoas que definitivamente não têm sorte no amor. Determinados a mudar os seus status de relacionamento, os dois, coincidentemente, realizam um desejo ao jogar moedas em uma fonte.



Logo, os dois começam a sonhar um com o outro; Natalie e Nick ficam enamorados através de seus delírios.



No entanto, eles terão que correr contra o tempo para concretizar o amor platônico, uma vez que a profecia diz que eles só têm uma semana para ficarem juntos.



Ficha técnica

Título Original: In My Dreams

Elenco: Antonio Cupo, Joe Massingil, Katharine Mcphee, Mike Vogelq

Dubladores: Natalie:Leticia Quinto/ Sharla:Tatiane Kelpmair/ Nick:Wendel Bezerra/ Mario:Sergio Corcetti

Direção: Kenny Leon

Nacionalidade: Canadense, americana

Gênero: Romance

