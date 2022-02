Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quarta-feira (16)

A Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (16), exibirá o filme "Pegando Fogo", um filme do gênero drama lançado nos Estados Unidos em 2015. O longa-metragem irá ao ar às 15h30, logo após a novela "O Cravo e a Rosa", na TV Globo.

Sinopse de "Pegando Fogo"

O chefe de cozinha Adam Jones já foi um dos mais respeitados em Paris, mas o envolvimento com álcool e drogas fez com que sua carreira fosse ladeira abaixo.



Após um período de isolamento em Nova Orleans, ele parte para Londres disposto a recomeçar a carreira e conquistar a sonhada terceira estrela no badalado guia Michelin de restaurantes.



Para tanto, ele conta com a ajuda de Tony, que gerencia um restaurante na capital britânica, e recruta uma equipe de velhos conhecidos.

Confira o trailer da Sessão da Tarde hoje

Curiosidades

Burnt arrecadou US$ 13,7 milhões na América do Norte;

Filme foi escrito por Steven Knight, a partir de uma história de Michael Kalesniko;

Burnt recebeu críticas negativas dos críticos, que elogiaram o desempenho de Cooper, mas ridicularizaram o roteiro e a narrativa.

Ficha técnica

Título Original: Burnt

Elenco: Bradley Cooper; Sienna Miller; Daniel Brühl; Emma Thompson

Dubladores: Adriana Torres;Duda Espinoza; Guto Nejaim; Jorge Lucas; Mariangela Cantú; Maurício Berger; Miriam Ficher; Philippe Maia; Priscila Amorim; Ronaldo Júlio

Direção: John Wells

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia, drama