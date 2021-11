Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quarta-feira (10)

A Sessão da Tarde desta quarta-feira (10) exibirá "Sem Reservas", um filme americano lançado em 2007 que tem a comédia romântica como gênero. O longa-metragem será exibido às 15h, logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

Sinopse

Kate Armstrong (Catherine Zeta-Jones) é chef de um sofisticado restaurante de Manhattan. Ela leva o trabalho com muita seriedade, e trata a cozinha como "sua", o que faz com que as pessoas ao seu redor se intimidem com jeito dela.

A natureza perfeccionista de Kate é colocada à prova quando Nick (Aaron Eckhart), um subchef bem-humorado que tenta alegrar a todos na cozinha e gosta de ouvir ópera enquanto trabalha, é contratado.

O que acontece é que Kate vê em Nick totalmente o oposto do que ela acredita ser um bom chef. No entanto, como falam que "os opostos se atraem", este fato que o torna capaz de entreter e dirigir uma cozinha, no caso, a "dela".

Ao mesmo tempo, Kate vira responsável por Zoe (Abigail Breslin), sua sobrinha de nove anos, que perdeu a mãe em um acidente. A menina sente-se deslocada na rotina da tia.

Kate se vê completamente perdida com as emoções de Zoe, que varia entre melancolia devido à morte da mãe, carência e rebeldia.

O terapeuta da chef, que antes era entediado e faminto pelas receitas que a paciente descrevia, terá problemas reais para ouvir nas sessões de análise.

Confira o trailer

Curiosidades

Para "entrar na personagem", a atriz Catherine Zeta-Jones trabalhou durante um dia no restaurante Fiamma Osteria, localizado em Nova Iorque. Na época, os clientes diziam o quanto ela era parecida com Catherine Zeta-Jones, ela a atriz afirmava que "ouvia esta comparação toda hora".

As gravações de "Sem Reservas" aconteceram entre os dias 5 de dezembro de 2005 e 18 de novembro de 2006.

O longa-metragem é a refilmagem de "Simplesmente Martha" (2001).

Ficha técnica

Título original: No Reservations

Elenco: Abigail Breslin, Patricia Clarkson, Aaron Eckhart, Brian Obyrne, Lily Rabe, Jenny Wade, Catherine Zeta-Jones

Dubladores: Kate:Mabel Cezar / Nick:Dario De Castro/ Zoe:Bruna Laynes/ Paula:Izabel Lira/ Leah: Fabíola Martins/ Sena:Alexandre Moreno/ Bernadette:Priscila Amorim/ Bob:Duda Espinoza/ Terapeuta: Samir Murad/ Christine: Iara Riça/ Diretora Escola:Rita Lopes/ Mario:Carlos Seidl

Direção: Scott Hicks

Nacionalidade: americana

Gênero: comédia romântica