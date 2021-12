Sessão da Tarde de hoje (31/12) exibe 'Noite de Ano Novo'; veja curiosidades

A Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (31/12), exibirá "Noite de Ano Novo", um filme americano lançado em 2011 que tem a comédia romântica como gênero. O longa-metragem irá ao ar às 15h15, logo após a edição especial da novela O Cravo e A Rosa na TV Globo.

Sinopse de 'Noite de Ano Novo'

Claire Morgan (Hilary Swank) fica a cargo da organização da festa de Réveillon e se vê em meio a um problema quando a tradicional bola que marca a virada do ano no alto da Times Square, em Nova York, emperra no meio do caminho.

Só quem pode ajudá-la é Kominsky (Hector Elizondo), antigo funcionário que foi demitido há pouco tempo.

Ao mesmo tempo, acontece uma badalada festa de máscaras que tem a presença do cantor Jensen (Jon Bon Jovi). Ele aproveita a ocasião para reencontra a antiga namorada, Laura Carrington (Katherine Heigl), responsável pelo bufê do evento.

Um dos anfitriões é Sam (Josh Duhamel), que foi ao casamento de amigos fora de Nova York e enfrenta problemas para voltar à "cidade que nunca dorme".

Na virada de ano novo, a insegura Ingrid (Michelle Pfeiffer) decide mudar de vida. Com quatro ingressos para a festa de máscaras, os oferece a Paul (Zac Efron) se ele conseguir fazer com que ela realize uma lista de desejos antes da meia-noite.

O jovem aceita a proposta, querendo levar Randy (Ashton Kutcher), colega de quarto dele que não gosta de festas de Ano-Novo por causa de traumas do passado.

Randy conhece Elise (Lea Michele), a nova moradora que está atrasada para uma apresentação do Réveillon, enquanto jogava fora os enfeites que haviam sido colocados no corredor do prédio onde reside. Eles ficam presos no elevador, onde se conhecem melhor.

Em meio às festas, há também Hailey (Abigail Breslin), uma adolescente de 15 anos ansiosa pelo primeiro beijo. Ela quer passar a virada com um namorado em potencial, mesmo com a negativa da mãe, Kate (Sarah Jessica Parker).

Já em um hospital, os casais Grace (Sarah Paulson) e James (Til Schweiger) e Tess (Jessica Biel) e Griffin (Seth Meyers) disputam US$ 25 mil, prêmio que será dado ao primeiro bebê que nascer em 2012.

Enquanto isso, Stan Harris (Robert De Niro) tem o objetivo de assistir da cobertura do prédio o último ano novo da vida dele.

Curiosidades do filme da Sessão da Tarde de hoje (31/12)

O formato do longa-metragem é igual ao de "Idas e Vindas do Amor (2010)", que tem histórias acontecendo paralelamente em uma data festiva. As obras foram desenvolvidas pelos mesmos produtores e diretor;

Mesmo contando com alguns atores que fizeram "Idas e Vindas do Amor", os artistas não representam os mesmos personagens da produção anterior;

As gravações aconteceram entre 1º de fevereiro e 8 de abril de 2011.

Reese Witherspoon recusou o personagem oferecido a ela;

Juliette Binoche não quis interpretar a personagem Ingrid, vivida por Michelle Pfeiffer.

Penélope Cruz fez testes, mas não integrou o elenco;

Halle Berry foi contratada interpretar Laura Carrington, porém não seguiu com ela porque se dedicou à batalha judicial que travava com o ex-marido pela guarda da filha do ex-casal. Katherine Heigl, então, foi contratada no lugar dela. Depois que o caso foi resolvido, Halle Berry voltou para o elenco de Noite de Ano Novo, mas em um papel menor;

Simon Baker fez teste para viver Griffin, mas o papel que ficou com Seth Meyers;

Danielle Panabaker fez teste para interpretar o papel que ficou com Sara Paxton;

Shiloh Fernandez fez teste para o personagem que ficou com Zac Efron.

Confira o trailer de 'Noite de Ano Novo'

Ficha técnica

Título original: New Year's Eve

Elenco: Ashton Kutcher;Jessica Biel;Michelle Pfeiffer;Robert De Niro;Sarah Jessica Parker;Zac Efron

Dubladores: Adriana Torres;Felipe Drummond;Hélio Ribeiro;Mônica Rossi;Reginaldo Primo;Sheila Dorfman

Direção: Garry Marshall

Nacionalidade: americana

Gênero: comédia romântica