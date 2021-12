Sessão da Tarde de hoje (30/12) exibe 'Turma da Mônica - Laços'; veja curiosidades

A Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (30/12), exibirá "Turma da Mônica - Laços", um filme brasileiro lançado em 2019 que tem a aventura como gênero. O longa-metragem irá ao ar às 15h15, logo após a edição especial da novela O Cravo e a Rosa, na TV Globo.

Sinopse 'Turma da Mônica - Laços'

Cebolinha bola mais um plano infalível para roubar o Sansão, o coelhinho de pelúcia da Mônica, e se tornar o dono da rua.

O plano não dá certo novamente, mesmo com a ajuda do seu melhor amigo, o Cascão. Mas as coisas se complicam de verdade quando o Floquinho, o cachorrinho de estimação do Cebolinha, desaparece. Mônica, Magali e Cascão se juntam a ele em uma grande aventura.

Eles se embrenham na floresta para encontrar o Floquinho e descobrem que seus laços de amizade são mais importantes do que os conflitos e as diferenças.

Curiosidades do filme da Sessão da Tarde de hoje

É inspirado nas histórias em quadrinhos de Maurício de Sousa;

É uma adaptação da HQ intitulada "Laços", escrita pelos irmãos Lu e Vitor Cafaggi;

Mais de 7,5 mil crianças de todo o Brasil fizeram inscrições para a obra;

Rodrigo Santoro, Monica Iozzi e Paulo Vilhena também fazem parte do elenco;

São feitas várias referências às histórias em quadrinhos e outros personagens criados por Mauricio de Sousa;

Ao todo, foram necessárias sete semanas para que as gravações fossem realizadas;

Giulia Benite, que interpretou o papel de Mônica, usou próteses dentárias para ficar mais parecida com a personagem, conhecida por ter dentões;

As filmagens aconteceram no interior de São Paulo e em Minas Gerais.

Assista ao trailer de 'Turma da Mônica - Laços'

Ficha técnica

Título original: Turma Da Mônica - Laços

Elenco: Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo e mais.

Direção: Daniel Rezende

Nacionalidade: brasileira

Gênero: aventura