Sessão da Tarde de hoje (29/12) exibe 'Truque de Mestre'; veja curiosidades

A Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (29/12), exibirá "Truque de Mestre", um filme americano e francês lançado em 2013 que tem o suspense como gênero. O longa-metragem irá ao ar às 15h15, logo após a edição especial da novela O Cravo e a Rosa, na TV Globo.

Sinopse de 'Truque de Mestre'

Daniel Atlas é o carismático líder do grupo de ilusionistas chamado The Four Horsemen. O que poucos sabem é que, enquanto encanta o público com suas mágicas sob o palco, o grupo também rouba bancos em outro continente e, ainda por cima, distribui a quantia roubada nas contas dos próprios espectadores.

Estes crimes fazem com que o agente do FBI Dylan Hobbs esteja determinado a capturá-los de qualquer jeito, ainda mais após o grupo anunciar que em breve fará seu assalto mais audacioso.

Para tanto, ele conta com a ajuda de Alma Vargas, uma detetive da Interpol, e também de Thaddeus Bradley, um veterano desmistificador de mágicos que insiste que os assaltos são realizados a partir de disfarces e jogos envolvendo vídeos.

Curiosidades do filme da Sessão da Tarde de hoje

Philip Seymour Hoffman, Jim Carrey, Hugh Grant, Sacha Baron Cohen e Colin Firth foram sondados para o longa-metragem, mas a produção os descartou porque queria um elenco mais jovem;

Jake Gyllenhaal, Amanda Seyfried, Olivia Wilde e Andrea Riseborough foram cotados para a obra, porém não fizeram parte do elenco;

Mark Ruffalo foi o último ator a ser contratado;

Michael Caine acabou passando a noite no camarim nos sets de filmagens, onde foi rodar uma cena e acabou adormecendo. Na ocasião, ele não ouviu o diretor falar que as gravações do dia tinham finalizado, e todos pensavam que o ator já havia ido embora. Na manhã seguinte, alguém escutou os pedidos de socorro do britânico e o libertou do "cativeiro";

Para evitar um uso maior de efeitos especiais durante a edição, os atores treinaram mágica e realizaram truques "reais";

O diretor de fotografia Larry Fong ficou responsável pelas cenas de magia, e Mitchell Amundsen esteve à frente das sequências de ação.

Assista ao trailer de 'Truque de Mestre'

Ficha técnica

Título original: Now You See Me

Elenco: Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Dave Franco, Morgan Freeman, Woody Harrelson, Mark Ruffalo

Dubladores: Thaddeus: Dario de Castro / Dylan: Jorge Lucas / Henley: Sylvia Salustti / J. Daniel: Marcelo Garcia / Merritt: Hércules Franco / Jack: Andreas Avancini/ Alma Dray: Adriana Torres/ Arthur Tressler: Pádua Moreira / Agente Fuller: Mauro Horta /Agente Evans: Sergio Fortuna / Agente Cowan: Samir Murad / Agente Josepha Hickey: Rita Lopes / Hermia: Evie Saide / Mulher Hipnotizada: Rita Lopes / Homem Hipnotizado: Reginaldo Primo / Vítima De Jack: Mário Tupinambá / Locutor: Luiz Feier Motta / Letreiro: Malta Júnior / Bia Barros/ Ettore Zuim / Fabiola Giardino / Guto Nejaim / Leonardo Martins / Reginaldo Primo / Sergio Stern

Direção: Louis Leterrier

Nacionalidade: americana, francesa

Gênero: suspense