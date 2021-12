Sessão da Tarde de hoje (24/12) exibe '10 horas para o Natal'

A Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (24/12), exibirá "10 Horas para o Natal", um filme brasileiro lançado em 2019 que tem a comédia como gênero. O longa-metragem irá ao ar às 15h15, logo após a edição especial da novela O Cravo e a Rosa, na TV Globo.

Sinopse de '10 Horas para o Natal'

Bia, Julia e Miguel sempre tiveram o melhor Natal da vida com a família Silva reunida, até que os pais deles, Sônia e Marcos Henrique, se separaram. Desde então, a festa passa a ser dividida em duas casas

Neste ano, os pais não lembraram de comprar os presentes e de decorar a casa, o que pode fazer Bia ficar traumatizada, já que a pequena acredita em Papai Noel.

Faltando 10 horas para o Natal, os três irmãos saem sozinhos pelas ruas de São Paulo, com R$ 50 no bolso, com o objetivo de resgatar o espírito natalino que antes frequentava as festas da família Silva.

Assista ao trailer de '10 Horas para o Natal'

Ficha técnica

Título original: 10 Horas Para o Natal

Elenco: Giulia Benite; Jandira Martini; Karina Ramil; Lorena Queiroz; Luis Lobianco; Pedro Miranda

Direção: Cris D'amato

Nacionalidade: brasileira

Gênero: comédia