Sessão da tarde de hoje (22/03) exibe o filme 'Noites de Tormenta'

A Sessão da Tarde, da Rede Globo, exibe nesta segunda-feira (22) o filme 'Noites de Tormenta', uma história de drama romântico de 2008 baseada no romance do autor Nicholas Sparks. Estrelado por Richard Gere e Diane Lane, o longa mostra os protagonistas Dr. Paul Flanner e Adrienne Willis, respectivamente.

O filme vai ao ar às 15h, logo após a exibição do Jornal Hoje. Confira detalhes:

Veja o Trailer

Sinopse

No momento no qual Adrienne Willis (Diane Lane) chega à cidade costeira de Rodanthe, localizada na Carolina do Norte, sua vida está repleta de problemas.

Na nova cidade, ela espera achar soluções para eles enquanto se hospeda na pousada de uma das amigas durante final de semana, mas acaba tendo os planos frustrados.

O único hóspede na pousada é Dr. Paul Flanner (Richard Gere), um homem atormentado e com crise de consciência. Paul e Adrienne se confortam e iniciam um romance em meio à possibilidade de uma tempestade.

Curiosidades