Série 'The White House Plumbers', da HBO, tem teaser trailer divulgado; assista

A nova série da HBO Max, 'The White House Plumbers', ganhou teaser trailer no último domingo (11), trazendo atores como Woody Harrelson e Justin Theroux no elenco. Os dois interpretarão E. Howard Hunt e G. Gordon Liddy, do partido democrático dos Estados Unidos.

A produção é inspirada no livro 'Integrity', escrito pelo advogado Egil Krogh, e irá focar no escândalo político Watergate. O advogado, inclusive, é um dos personagens da história e será interpretado por Rich Sommer.

Veja:

No roteiro, serão mostrados os eventos que se sucedem desde o assalto à sede do comitê do partido democrático. Hunt e Gordon são os responsáveis por parar o vazamento de informações, mas falham e o problema leva à queda de Nixon.

Elenco de peso

O elenco também tem nomes como Tomhnall Gleeson, Toby Huss, Ike Barinholtz, Kathleen Turner, Kim Coates, Yul Vasquez, Alexis Valdés, Nelson Ascencio, Tony Plana, David Krumholtz, F. Murray Abraham, John Carroll Lynch, Lena Headey, Kiernan Shipka, Zoe Levin, Liam James, Tre Ryder e Judy Greer.

Até então, o esperado é que a série estreie no final de março de 2023, com cinco episódios previstos.