Série 'Segunda Chamada' retrata alcoolismo, situação de rua e feminicídio em nova temporada

A série "Segunda Chamada", produção original da Globoplay, ganha nova temporada nesta sexta-feira (10). Em bate-papo virtual com a imprensa, nessa quarta-feira (8), atores e escritoras falaram sobre a narrativa que cerca a continuidade da obra. Em pauta, temas como evasão escolar, feminicídio e pessoas em situação de rua.

Como na primeira temporada, a realidade de um novo ano letivo é mais preocupante do que o habitual, e o baixo número de matrículas dificulta a existência do curso noturno da Escola Estadual Carolina Maria de Jesus.

Para tentar reverter o cenário, a instituição se prepara para acolher, junto aos jovens e adultos já matriculados, estudantes que vivem sob viadutos e pontes de São Paulo.

Julia Spadaccini Autora Fome, frio, pobreza menstrual, higiene básica, o que eles [pessoas em situação de rua] trazem para aquela escola e ainda mais extremo do que os próprios conflitos que os alunos já trazem

Em coletiva, Débora Bloch — principal nome da produção — falou das mudanças psicológicas da personagem da primeira para segunda temporada.

Legenda: Como Lúcia, a atriz Débora Bloch irá apresentar diferentes temáticas da vida das pessoas em situação de rua Foto: Globo/Fábio Rocha

“Na primeira temporada, a Lúcia tinha o tempo todo a tragédia da morte do filho e isso contaminava todas as relações. [...] Na segunda temporada a dor dela está mais apaziguada, se bem que imagino que não se livra dessa dor. Até por isso ela continua a ter uma relação muito passional com os alunos. Para além disso, abraça a vocação da professora, algo que vai além de cumprir um currículo escolar”, ressalta a protagonista Débora Bloch.

Problemas da vida real

Legenda: Moacyr Franco é um dos atores convidados da série Foto: Globo/Fábio Rocha

A autora Carla Faour explicou que, na nova temporada, foram exploradas realidades ainda mais precárias do que nos primeiros episódios. Agora, as dificuldades de quem vive na rua ganham narrativas.

"A gente pensou: 'como podemos falar ainda de uma realidade mais dura?'. Nesse momento surgiu a ideia de se falar nas pessoas em situação de rua. A escola, além de ser um lugar de ensino e aprendizado, ela ganha uma camada a mais, ela é um resgate de lugar de cidadania. Essa população, além de buscar esse ensino formal, esse recomeço, está buscando direitos básicos", diz Carla.

Na trama, o enredo irá abordar a dificuldade de adultos em ter acesso a serviços básicos pela falta de um Registro Geral (RG) ou mesmo uma certidão de nascimento.

Legenda: A vida de um cadeirante também é assunto discutido em série Foto: Globo/Fábio Rocha

Diretora de 'Segunda Chamada', Joana Jabace ressaltou ainda que a série abordará um problema que cresceu na pandemia: o feminicídio. "A série vai falar disso a fundo. É de extrema relevância na situação que estamos agora. Quando fomos ensaiar as cenas sobre o assunto, todas as atrizes envolvidas nas cenas tinham experiências de algum jeito. Esse é um tema necessário e bem presente".

Ângelo Antônio é um dos atores que reforçam o elenco da nova temporada da série. Hélio, o personagem do ator, vai se envolver com a professora Lúcia (Débora Bloch). Inicialmente, os dois não irão ter uma boa convivência.

O personagem Hélio é alcoólatra.o enfrentamento de alguém que sofre do problema nos seis capítulos da série.

Cultura e educação em debate

Legenda: Débora Bloch é a grande protagonista de produção audiovisual da Globoplay Foto: Globo/Mauricio Fidalgo

Débora Bloch também relacionou as discussões da série com a atual conjuntura do País.

"Espero que a gente acabe essa guerra com cultura, amor e educação, e não com descaso pela vida e pelas pessoas. É muito grave o que está sendo feito com o ensino, com a educação, especialmente com o ensino público, com as universidades", ressaltou Débora Bloch.