Série live-action de 'As Meninas Superpoderosas' tem protagonistas definidas; veja quem são

A série live-action de 'As Meninas Superpoderosas' irá contar com as atrizes Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault, segundo apontou o portal norte-americano Dealine nesta terça-feira (9). A três serão, respectivamente, Florzinha, Lindinha e Docinho.

Agora, na nova adaptação do desenho, as heroínas nascidas de "tudo que há de bom" serão jovens de 20 anos, desiludidas com o passado de combate ao crime. Porém, de acordo com o enredo, elas terão que se unir novamente para ajudar o mundo.

Legenda: O primeiro episódio do desenho foi lançado em 1998 e o total de seis temporadas foram exibidas na televisão Foto: reprodução

Mudanças no enredo

Além disso, a história deve trazer mudanças significativas. Florzinha, definida como a líder do grupo na animação, irá se mostrar mais reclusa e ansiosa, mas na busca para retomar o traço anterior da personalidade.

Enquanto isso, Lindinha terá um jeito mais duro e sagaz, contrastando com a fofura da infância. O roteiro deve mostrar a personagem com o objetivo de recuperar a fama.

Já Docinho, conhecida como a rebelde das irmãs, perseguirá ambição diferente: ela quer ser livrar da identidade de heroína para tentar uma vida anônima.

Com criação de Diablo Cody, a série terá Heather Regnier como roteirista, nome responsável por produções como 'Juno' e 'Garota Infernal'. O piloto deve ser filmado e exibido aos executivos da emissora CW, que deve encomendar uma temporada caso o material seja aprovado.

Criada originalmente por Craig McCracken, a animação 'As Meninas Superpoderosas' teve o total de seis temporadas e tinha personagens conhecidos como o Professor Utônio, "pai" das três, e o Prefeito de Townsville.