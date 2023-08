Sergio Hondjakoff quer entrar em reality show: ‘estou aberto a convites’

Afastado das drogas, após passar um ano em uma clínica de reabilitação, o ator Sergio Hondjakoff sonha com uma nova oportunidade na TV, incluindo participação em algum reality show.

“Quero muito ter um trabalho como ator em que eu possa me doar com regularidade e constância, pode ser teatro, longa-metragem ou série. Desejo muito participar de campanhas e ações publicitárias, estou aberto a convites para participar de realities", disse ele em entrevista à “Quem”.

Desde que saiu da clínica, ele tem se dedicado à área musical, já que forma uma dupla de pop funk com Dino Boyer. O ator ainda fez participações no humorístico “A Praça É Nossa”, mas deseja um contrato fixo com alguma emissora ou plataforma de streaming.

Atualmente, Sergio mora em Resende, no Rio de Janeiro, com a mãe, e tem se dedicado a atividades como estudos, exercícios físicos e terapia. O ator ainda declarou que pretende ajudar outros dependentes químicos.

“Também quero conseguir ser um pai presente para o Benjamin e me sentir realizado nas áreas da saúde espiritual, física e mental”, finalizou.