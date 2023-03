'Sempre será meu herói', diz filho de Canisso ao desabafar sobre morte do pai

Pedro Toscano, filho mais novo do baixista Canisso, da banda Raimundos, se pronunciou sobre a morte do pai nesta segunda-feira (13). "Sempre foi e sempre será meu herói", escreveu em seu stories do Instagram.

"Eu não tenho palavras para descrever o que estou sentindo, a sensação que eu nunca terminei de restaurar o carro dele, mas mesmo assim ele se orgulhava tanto de mim", disse.

Legenda: Filho de Canisso fez publicações emocionadas sobre o pai Foto: Reprodução

Pedro compartilhou fotos do pai e a captura de tela de uma videochamada que fez com ele. "Ele sempre gostou de fazer as zoeiras dele, está em um lugar muito melhor agora tocando seu lendário baixo", expressou o filho do artista.

Toscano agradeceu as mensagens de apoio que vêm recebendo e apontou que as palavras estão dando força neste momento delicado. A morte de Canisso, aos 57 anos, foi anunciada no início da tarde desta segunda, em comunicado assinado por Pedro.

A causa da morte não foi divulgada. Canisso havia feito um show no bar Tortuga Underground, em Rio de Sul, em Santa Catarina, no sábado (11). A filha dele, Nina, publicou que o pai sofreu um acidente doméstico, segundo o portal Band.

Canisso morreu aos 57 anos

Artistas, amigos e fãs se despediram de Canisso nas redes sociais. Rodolfo Abrantes, ex-vocalista da banda Raimundos, lamentou a perda do baixista. "Até logo, bro", escreveu, com diversos emojis com cara de choro.

Canisso deixa a esposa Adriana Toscano Vilhena, psicóloga, e dois filhos, Nina e Pedro. Nina não se pronunciou, mas está postando uma série de fotos do pai nos stories.

Paulista, José Henrique Campos Pereira, o Canisso, teve mais de 35 anos de carreira com a Raimundos. A banda de rock foi formada em Brasília em 1987.