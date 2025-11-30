Semifinal da Dança dos Famosos reúne quatro duplas no domingo

A “Dança dos Famosos” entra em sua reta decisiva neste domingo (30), quando quatro duplas se apresentam na semifinal da edição especial de 20 anos do quadro. Cada participante retorna ao palco para tentar garantir um lugar na final do “Domingão com Huck”.

Os semifinalistas são: Wanessa Camargo e Diego Basilio, Silvero Pereira e Thais Sousa, David Junior e Jaque Paraense, além de Manu Bahtidão e Heron Leal. As apresentações da noite seguem o ritmo da dança contemporânea, exigindo técnica, expressão e sincronismo.

Para avaliar o desempenho dos artistas, o programa recebe Fernanda Lima como jurada artística convidada. Já a música ao vivo fica por conta da dupla Marcos & Belutti, que anima o estúdio com seus sucessos.

Além da disputa pela vaga na final, Wanessa Camargo sobe ao palco celebrando um marco especial: 25 anos de carreira, comemorados durante sua passagem pelo quadro.

A definição dos finalistas promete emoção e performances de alto nível, marcando uma das edições mais celebradas da competição.