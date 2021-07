Sem Ana Maria Braga, Fabrício Battaglini e Talitha Morete falam de saúde de apresentadora

Os telespectadores do programa "Mais Você" tiveram a surpresa de encontrar Fabrício Battaglini e Talitha Morete na apresentação do matinal, nesta terça-feira (6). A titular Ana Maria Braga segue afastada por conta do diagnóstico positivo da Covid-19, descoberto nesta segunda-feira (5).

No começo do "Mais Você", Fabrício Battaglini tranquilizou o público informando o estado de saúde da apresentadora.

"Ela tá muito bem. Seguindo a risca todas as orientações médicas. Então, ela tá quietinha, repousando, para daqui a pouco tá de volta como a gente tanto quer", detalhou Fabrício Battaglini.

Talitha Morete, iniciando participação na ausência de Ana Maria Braga nesta terça-feira, também desejou melhoras e uma rápida recuperação da apresentadora veterana.

Sintomas leves

Em participação ao vivo do programa por videochamada, nesta segunda-feira, Ana Maria Braga contou que sentiu leves sintomas da Covid-19. "Eu estava achando que era um gripinha. Estava mais ou menos desde quinta passada. Sei lá, a gente nunca espera. Eu nunca penso no pior. Para mim, está tudo ótimo", revelou a apresentadora.

A doença foi descoberta após realização de exame semanal para entrar na sede da TV Globo, em São Paulo.

