Selton Mello e outros seis brasileiros são convidados a compor academia organizadora do Oscar

Tradicionalmente, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pela premiação do Oscar, anuncia uma lista com nomes de convidados a integrar o colegiado. A deste ano foi divulgada nesta terça (28) e engloba sete brasileiros, dentre eles, o ator Selton Mello e o documentarista Emílio Domingos. Informações estão no G1.

Além de Mello e Domingos, foram convidados a produtora Sara Silveira (As Boas Maneiras), o engenheiro de som Waldir Xavier (A Vida Invisível), a diretora do Festival do Rio, Ilda Santiago, e outros. Os brasileiros compõem uma lista selecionada de 397 pessoas de 54 países. Veja quem foram:

Selton Mello (ator)

Bruno Barreto (diretor)

Jeferson De (diretor)

Emilio Domingos (documentarista)

Sara Silveira (produtora)

Ilda Santiago (executiva)

Waldir Xavier (engenheiro de som)

Se os novos nomes aceitarem o convite, a Academia deve passar a contar com mais de 10,6 mil membros, responsáveis por eleger os concorrentes e os vencedores do Oscar em 2023.

Diversidade

Em termos de números, segundo o G1, a lista deste ano se assemelha à do ano passado, que contava com 395 convidados de 50 países.

Em 2022, de todos os convidados, 44% são mulheres, 37% são representantes de minorias ou grupos com pouca representatividade e 50% são de países fora dos Estados Unidos.