Selena Gomez fratura mão e passa por cirurgia

A cantora Selena Gomez revelou nas redes sociais que quebrou a mão e passou por uma cirurgia devido à fratura. Ela contou o ocorrido em um comentário do Instagram de um post que previa o sucesso de sua nova música, “Single Soon”.

“Quebrei minha mão e fiz uma cirurgia. Não me importo em vender nada. Estou feliz em fazer música com meus amigos”, publicou a artista.

No início desse mês, Selena foi vista jantando em Los Angeles com Francia Raisa, amiga que lhe doou um rim em 2017. O encontrou encerrou os boatos de que as duas teriam brigado.

Selena precisou do rim, pois estava com o órgão prejudicado devido à doença Lúpus, a qual ela foi diagnosticada em 2015.