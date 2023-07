Seguidores relacionam novo post de Marlene Mattos a declarações de Xuxa

Marlene Mattos fez uma publicação curiosa nesse domingo (23). A antiga empresária de Xuxa publicou: "É domingo! E do alto da minha vassoura, eu aprecio as estrelas". Nos comentários, diversas pessoas entenderam a publicação como uma nova resposta para as declarações sobre a relação dela com a apresentadora.

As duas se reencontraram em documentário exibido pela Globoplay, e Xuxa definiu o momento como "decepcionante" e declarou que Marlene era "abusiva".

Uma das que reagiram foi Zilu Camargo, defendendo Marlene: "Muito contraditório! Se vc fosse tudo de ruim como ela fala, porque ela te escolheu para ser madrinha da Sasha?????", escreveu a mãe de Wanessa Camargo

Já outra seguidora da antiga empresária da Rainha dos Baixinhos disse: "Ela é tão f* que nunca mais levou ninguém para o mesmo patamar de sucesso. Enquanto que a Xuxa se mantém muito bem obrigada, fazendo sucesso há 20 anos sem ela".

Documentário

Em "Xuxa, o documentário", produção disponível na plataforma de streaming Globoplay, Marlene e Xuxa se reencontraram depois de 19 anos afastadas.

"Gostaria que quando eu sentasse ali ela falasse: ‘Me desculpa’. Ela inclusive falou para o Pedro [Bial]: 'Não vou lá para pedir desculpa’. Mas eu queria de alguma maneira que ela falasse. Talvez com o olhar, ou dizer ‘eu mudei’. Cara, com minha cabeça de 20 anos, com 30 anos eu era outra pessoa, com 40 eu era outra, 50 e 60 era outra. E a gente tem que pedir desculpa quando a gente erra”, disse a apresentadora.

E seguiu: “Foi decepcionante. Ela não foi de uma hora para outra a Marlene que se transformou no final. Ela veio uma pessoa muito doce, muito carinhosa, muito prestativa, foi indo, foi vendo que cada vez mais ela tinha a minha vida, eu, nas mãos dela e isso dava poder", disse Xuxa.