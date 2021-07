Scarlett Johansson processa Disney por lançamento do filme 'Viúva Negra' em streaming

A atriz Scarlett Johansson está processando a Disney pelo lançamento do filme "Viúva Negra", do qual ela é protagonista. O motivo é o fato de a empresa ter lançado o longa-metragem nos cinema e na plataforma de streaming Disney+ ao mesmo tempo. As informações são do portal UOL.

De acordo com o The Wall Street Journal, a artista entrou com processo no Tribunal Superior de Los Angeles (EUA) alegando quebra de contrato. Ela afirma que o contrato dela com a Marvel Entertainment garantiu um lançamento exclusivo no cinema — e a bilheteria basearia, em grande parte, o salário da atriz.

Conforme o documento, "a Disney induziu intencionalmente a violação do contrato da Marvel, sem justificativa, para evitar que a Sra. Johansson percebesse todos os benefícios de sua barganha com a Marvel".

A Associação Nacional de Donos de Cinemas (Nato) dos Estados Unidos divulgou, na última semana, nota afirmando que a aventura da Marvel teve performance abaixo do esperado em razão do Disney+.

Modelo de acesso

"Viúva Negra" foi lançado simultaneamente nos cinemas e na plataforma de streaming da empresa simbolizada pelo Mickey Mouse. O aluguel da plataforma custa US$ 30 nos Estados Unidos e R$ 69,90 no Brasil.

Conforme a Nato, o modelo, denominado "Premier Access", acarreta perda de dinheiro da empresa e toda a indústria sobre o longa da atriz.

"Apesar de alegações de que essa estratégia de lançamento aprimorada na era do streaming era um sucesso para a Disney e para o modelo simultâneo, ela demonstra que um lançamento exclusivo nos cinemas significa maior lucro para todos os acionistas em todos os ciclos de vida do filme", afirmou a associação.

A projeção do grupo era de que o filme, sem o Disney+, poderia ter arrecadado US$ 130 milhões somente nos primeiros três dias em cinemas estadunidenses.

Rendimentos

Segundo o site de entretenimento Collider, o filme teve uma bilheteria promissora na estreia, com bruto de US$ 80 milhões de dólares no mercado interno e US$ 78 no exterior. O faturamento no fim de semana foi o maior de todos os lançamento nos cinemas em mais de um ano.

Contudo, os números entraram em declínio no segundo fim de semana após o lançamento: foram arrecadados US$ 23 milhões, uma queda de 67%.

Ainda conforme a publicação, a Disney não se posicionou sobre o assunto. Enquanto isso, o filme será lançado em todas as principais plataformas digitais em 10 de agosto, além de ter lançamento em 4K, Blu-ray e DVD em 14 de setembro.