SBT é condenado a pagar cerca de R$ 7,5 milhões a Rachel Sheherazade

O SBT terá de pagar uma indenização de cerca de R$ 7,5 milhões a Rachel Sheherazade. O valor foi determinado em condenação judicial da ação trabalhista movida pela jornalista, com sentença publicada na última sexta-feira (21). As informações são do jornal Metrópoles.

Estão inclusos na condenação indenizações trabalhistas de aviso prévio, 13º salários, férias, adicionais por tempo de serviço e FGTS, além de R$ 500 mil referentes a danos morais reconhecidos pela Justiça. Ao todo, Sheherazade receberá R$ 1.360.555,02.

Além disso, o juiz Ronaldo Luis de Oliveira determinou que o SBT pague de INSS a quantia de R$ 2.985.296,29. Serão cobrados também R$ 3.238.925,68 referentes a Imposto de Renda (IRRF).

A empresa ainda terá de arcar com os honorários advocatícios, orçados em R$ 427.062,08.

Atitude Misógina

Na Justiça do Trabalho, Sheherazade também conseguiu o reconhecimento de atitude misógina de Sílvio Santos contra a então funcionária, durante a entrega do troféu Imprensa em 2017.

Na ocasião, o dono do SBT disse que não havia contratado a jornalista para opinar sobre política. "[...] eu te chamei para você continuar com a sua beleza, com a sua voz, foi para ler as notícias no teleprompter, e não para dar a sua opinião. Se quiser falar sobre política, compre uma estação de TV e faz a bagunça que vocês quiserem”, disse Silvio.