Sasha Meneghel divulga fotos inéditas do casamento com João Figueiredo

A modelo e estilista Sasha Meneghel divulgou fotos inéditas da cerimônia intimista de casamento com o cantor gospel João Figueiredo, que aconteceu no último sábado (22), em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Ela escreveu como legenda da sequência de fotos: "são tantos momentos que se eternizam no meu coração ...", externou a filha da apresentadora Xuxa Meneghel e do ator Luciano Szafir.

Legenda: Os pais da noiva, Luciano Szafir e Xuxa Meneghel, prestigiaram a união de Sasha e João Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Sasha com a família em Angra dos Reis, onde aconteceu o casamento Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Sasha e João durante os votos matrimoniais Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: João beijando a testa de Sasha durante a cerimônia intimista que celebrou a união dos dois Foto: Reprodução/Instagram

União

Sasha e João se casaram em Angra dos Reis, em uma cerimônia intimista restrita aos pais, irmãos dos noivos e familiares próximos.

Nas redes sociais, Sasha se declarou ao marido: "me and you forever". João também se declarou para a esposa: "felizes para sempre".

Os dois agradeceram o carinho dos fãs e esclareceram que o evento contou com poucas pessoas.

Relacionamento

No dia 14 de maio, Sasha já havia anunciado o casamento com João. No momento, os dois oficializaram a união em um cartório em São Paulo.

Sasha e João anunciaram o namoro em abril de 2020, mas estavam juntos desde o final de 2019. Em fevereiro deste ano, ela revelou que estava noiva do cantor. Ele pediu a mão dela no dia 7 de novembro de 2020.