São João de Maracanaú ganha homenagem em enredo de escola de samba no Carnaval 2024 no RJ

A cidade de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, será o grande destaque da Escola Acadêmicos de Vigário Geral no Carnaval do Rio de Janeiro, com desfile marcado na Marquês de Sapucaí na sexta-feira (9), a partir das 22h30. O enredo se baseará em um dos maiores eventos do município: a festa de São João.

"Maracanaú: Bem-vindos ao Maior São João do Planeta" será o enredo oficial da escola este ano, que disputa no grupo de acesso, com desfile marcado para buscar uma vaga no grupo especial entre as escolas de samba para 2025.

Segundo a própria escola, a intenção é homenagear a cidade, trazendo também as curiosidades do São João, que movimenta a região metropolitana de Fortaleza há alguns anos. Na edição de 2023, por exemplo, mais de dois milhões de pessoas se reuniram na festa.

Atualmente, o evento é nomeado como 'O Maior São João do Planeta Terra', contando com mais de 230 atrações culturais do Ceará e do Nordeste, 35 mil brincantes de quadrilhas juninas de 216 grupos juninos do Estado e da Região, divididos em oito festivais.

Ao todo, apontam números locais, mais de 4 mil empregos diretos são gerados e 1,5 mil empreendedores são beneficiados na época junina em Maracanaú.

Desfile na TV

Para quem quiser acompanhar o desfile e a homenagem a Maracanaú, a Acadêmicos de Vigário Geral será apresentada junto das demais integrantes da Série Ouro, com início do desfile às 22h30 de sexta (9).

Veja também

Vale lembrar que a série dá acesso ao Grupo Especial das Escolas de Samba do Carnaval do Rio de Janeiro e a transmissão do evento será realizada pela Band Rio.

Veja um trecho do enredo:

A fé guia o povo nordestino entre a cruz e o destino, sou fiel e pregoeiro

Rezo a dois santos e vagueio o assunto

E te juro de pés juntos

Que tenho dois padroeiros

Eles conversam entre si por nossa gente

Santo Antônio eloquente

E o justo São José um diz… não haver beleza igual