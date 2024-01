Sandy visita estrela na calçada da fama em Hollywood de atriz que inspirou seu nome

Anitta está aproveitando os dias de sol e tranquilidade no Ceará. De biquíni e trajes praianos, a cantora apareceu nas suas redes sociais em uma hospedagem localizada na Praia de Taíba, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, nesta sexta-feira (19).

O local foi um personagem em diversos cliques postados pela artista em seu perfil no Instagram. Em uma das imagens, disponibilizada no feed, ela aparece vestida com um conjunto de crochê estampado com emojis. Ao fundo é possível ver as belas paisagens do litoral cearense. A mesma combinação voltou a aparecer em outros registros dela na piscina.

Em um vídeo, desta vez vestindo um conjunto verde, também feito de crochê, ela dançou uma de suas músicas, "Joga Pra Lua", lançada em parceria com os DJs Dennis e Pedro Sampaio. Com esse mesmo look, mas na área interna do lugar, ela fez uma gravação em que canta e baila ao som de "La Barca", do espanhol Luis Miguel.

Já no fim do dia, no pôr do sol, a carioca gravou um story em que surgiu em um momento mais intimista, participando de uma sessão de ioga com outras pessoas. "Meu novo point da felicidade", classificou ela no texto que acompanha a postagem.

No último domingo (14), a Capital cearense foi o destino escolhido por ela e sua equipe para a realização dos "Ensaios da Anitta", turnê de verão da "Girl From Rio". A apresentação antecipou o Carnaval e contou com a participação de Felipe Amorim, Rogerinho, Matuê e Duda Beat.

Essa não é a primeira vez que a cantora se hospedou no empreendimento, que pertence a designer de eventos baiana Gil Santos. Em outubro, quando cumpriu uma agenda de shows em Fortaleza, ela também passou por lá.

O espaço conta com 6 suítes, sendo 4 delas com vista para o mar. A proposta da casa é criar uma relação entre a Bahia e o Ceará. O ator americano Marlon Wayans e Ivete Sangalo são algumas das personalidades que já se hospedaram por lá.