Sandy retorna às redes socias após fim de casamento com homenagem ao aniversário do pai

A cantora Sandy voltou a publicar nas redes sociais após anunciar o fim do seu casamento de 15 anos com o cantor Lucas Lima. Na manhã deste sábado (30), ela escolheu seu feed no Instagram para comemorar o aniversário do pai, o cantor Xororó, que chega aos 65 anos.

Na declaração, a artista exibiu uma foto com o patriarca da sua família durante uma viagem. A legenda da imagem surge em tom emocionado. “Melhor pai do mundo… Um dia lindo e cheio de amor, como você merece! Te amo muito!”, disse ela.

Rapidamente os fãs reagiram e deixaram diversos comentários. "O verdadeiro amor, lindos e as duas maiores vozes do país numa foto! amoooo!", escreveu um internauta. "Vida longa ao Rei", comentou outro. "Parabéns, seu Durval. Amor de família é tudo o que importa", defendeu um fã. "Feliz aniversário para o grande mestre de nossa música"; "Eu amo vocês! Parabéns pra esse gigante da música e como ser humano"; "Admiração extrema", declararam mais seguidores.