Sandra Annenberg é especulada para substituir Ana Maria Braga no 'Mais Você'

A jornalista Sandra Annemberg, conhecida por atuar no "Jornal Hoje" e "Globo Repórter", pode ter um novo futuro na TV Globo. A paulista é cogitada para assumir a apresentação do matinal "Mais Você". A informação é do jornalista André Romano do Observatório da TV.

Conforme o colunista, a jornalista Sandra Annenberg renovou contrato por mais quatro anos com a emissora carioca e deve migrar para o entretenimento a partir do segundo semestre desse ano.

A expectativa é que a Sandra Annenberg assuma as manhãs da emissora líder em 2023.

Oficialmente, a TV Globo e a jornalista ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

