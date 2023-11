Sampaio morre em Mulheres de Areia? Veja o que acontece com o personagem

O personagem Oswaldo Sampaio, interpretado por Adriano Reys, passa parte da trama Mulheres de Areia tentando se separar da mulher Juju (Nicette Bruno). Porém, apesar dele se apaixonar por Arlete, a esposa dificulta o divórcio. Ela chega a concordar com a separação, mas volta atrás.

Nesse meio tempo, Sampaio pede Arlete em casamento, não permitindo que ele siga em frente com o romance. Ao final da novela, Juju aceita a separação e deixa o marido livre para buscar a felicidade. A decisão ocorreu depois da personagem de Nicette Bruno conhecer um fazendeiro rico.

"Vou aceitar o divórcio amigável. Eu pensei bem, afinal de contas a gente nunca brigou, você tem sido muito correto comigo e eu conheci uma pessoa que me aceita como eu sou", chega a informar na trama.

Romance entre Sampaio e Arlete

Após Juju desejar felicidade para Sampaio e Arlete, ele busca a amada para ficarem juntos. Na novela, Arlete chega a se envolver com Cesar, advogado de Virgílio, mas se separa dele por conta da descoberta dos segredos sujos do personagem.

Assim, Sampaio consegue um divórcio amigável, fica com Arlete e ainda volta a ser presidente da empresa que tem com Virgílio. Isso ocorre porque o pai de Marcos é exposto por roubar dinheiro.

O ator Adriano Reys em novembro de 2011 no Rio de Janeiro. Ele tinha câncer no fígado e no peritônio, e estava internado no Hospital Copa D'Or.