Saiba quem é 'Zé Gotão', mascote da vacinação que viralizou nas redes sociais

O “Zé Gotão” foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta semana após uma foto da vacinação em Natal, no Rio Grande do Norte, viralizar.

Por conta da repercussão, o “RN 1”, telejornal de uma afiliada da TV Globo no estado, revelou quem é o homem por trás do mascote das vacinas.

O porte físico musculoso do personagem chamou atenção dos internautas, por ele surgir com um figurino justo ao corpo, todo de branco.

Assista ao vídeo

O personagem fantasiado se chama Ednaldo Santos, agente de saúde, educador físico e cirurgião-dentista. Em entrevista à Inter TV, ele revelou como mantém a forma física. "É boa alimentação e atividade física pra poder aguentar a campanha aí”.

Zé Gotão também contou como surgiu o convite para dar vida ao mascote. “Essa fantasia foi pra campanha da unidade [de saúde] de Vista Verde, e a gente planejou pra chamar mais o público, e quando foi na campanha de agora, o distrito nos convidou pra participar”, explicou ele.

Ednaldo revelou que está gostando da sua fama na internet. “Rapaz, tá grande [o assédio]. Todo mundo me mandando print, perguntando se sou eu, e aí sou eu mesmo. Eu sempre postei as fotos da campanha e nunca tinha tirado a cabeça do Zé Gotão”, contou.

Ele ainda reforçou que a viralização do mascote chamou atenção para o objetivo principal, que é a vacinação. “É bom [o assédio]. Até pra gente divulgar o trabalho que a gente realiza no posto de saúde. Mostrar que a gente pode fazer uma campanha séria de um modo descontraído”, declarou.