Saiba quem é Ludmila Dayer e como ela ajudou Anitta no diagnóstico do EBV

'Um pouquinho mais de dois meses atrás aconteceu a situação mais difícil da minha vida inteira. Um dia antes de saber que eu estava prestes a passar pelo momento mais difícil da minha vida, eu cruzei com a Ludmila. Ela começou a me falar de tudo o que aconteceu com ela, que ela foi diagnosticada com esclerose múltipla, e logo no dia seguinte tive uma notícia terrível e grudei nela. Ela me ajudou de uma maneira que se hoje estou aqui com vocês, falando, caminhando, respirando, vivendo, é por causa do quanto ela me ajudou'