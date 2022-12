Saiba quem é Jéssica Turini, influenciadora e novo affair de Neymar

Jéssica Turini, modelo e influenciadora apontada como o novo affair de Neymar, compartilhou nas redes sociais a comemoração pelo gol do atleta na partida entre Brasil e Coréia do Sul, na segunda (5). No Catar para acompanhar a Copa do Mundo, ela filmou o gol de pênalti, um dos quatro feitos pela seleção brasileira na partida, e mostrou vestir camisa autografada pelo craque.

Jéssica viajou ao país após Neymar se lesionar durante as partidas da 1ª fase do torneio, ainda na estreia brasileira. Segundo informações do jornal Extra, os dois estariam se relacionando há pelo menos dois meses.

Em agosto deste ano, quando o jogador fez um churrasco em casa com alguns amigos em Paris, a modelo foi vista sentada no colo do jogador de futebol.

Quem é Jéssica Turini?

Modelo brasileira, Jéssica tem 30 anos, é modelo, influenciadora e foi candidata a Miss Espírito Santo ainda em 2014.

Apesar de estar frenquentemente na Europa, ela mora em São Paulo, corre de kart e surfa. Além disso, ainda mantém perfil na rede social Linkedin por ser administradora em uma empresa de automação, herança de família.

Recentemente, ela fez trabalhos como modelo no Brasil, na Espanha, em Marrocos e na França, mais precisamente em Paris.

Jéssica chegou em Doha, no Catar, no último dia 27. Ainda conforme informações do Extra, a modelo está hospedada no mesmo hotel que os amigos do jogador, os "parças".