Saiba quem é dona Rosângela, patroa que ficou famosa após desabafo de funcionária em greve no Rio

O recado de Ana Beatriz dos Santos, de 23 anos, para a patroa, dona Rosângela, em meio à greve dos rodoviários do Rio de Janeiro na última terça-feira (29), virou um dos assuntos mais comentados da internet e foi parar até nos trending topics do Twitter.

Entrevista ao Bom Dia RJ, a auxiliar de serviços gerais relatou que estava sem meios de ir ao trabalho por conta da greve. "De avião, só pode! Porque não tem como, né, dona Rosângela? Não tem como chegar ao trabalho", desabafou.

Dona Rosângela é encarregada de serviços gerais

Com a fala de Beatriz, alguns internautas especularam que a patroa da jovem é rigorosa e obriga a funcionária a dar um jeito de chegar ao trabalho mesmo em meio à paralisação dos transportes.

De acordo com informações do g1 Rio, dona Rosângela, na verdade, é uma encarregada de serviços gerais, tem 55 anos, mora em Santa Cruz, na Zona Oeste da cidade, e só chegou ao trabalho porque pegou carona com um supervisor.

“Eu não falei nada de avião, não. Ela que falou aquilo brincando, é o jeito dela de falar”, contou Rosângela de Souza ao g1.

Segundo Rosângela, ela deu orientações a Beatriz de onde tentar pegar algum transporte. "Fui falando com ela como fazer para vir, como chegar. Falei com ela para vir porque ela é nova no emprego. Começou agora, há um mês. Daí, atrasada a gente dá um jeito, mas faltar já pega mal com o patrão, né?”, disse Rosângela.

Funcionária chegou três horas atrasada

Legenda: O desabafo de Ana Beatriz virou um dos assuntos mais comentados da internet Foto: Reprodução/Globo

Apesar da greve, Ana Beatriz dos Santos conseguiu chegar ao trabalho, porém três horas atrasada. "É, Bia, agora você vai ter que vir trabalhar de avião”, brincou Dona Rosângela.

A funcionária conseguiu pegar um ônibus e uma van, e ainda saiu em defesa de Dona Rosângela: "Ficou tudo bem com minha patroa. Ela não é megera como falaram na internet. Ela é uma bênção. Somos amigas, e amanhã vamos voltar a trabalhar normal. Minha patroa é muito de coração. Ela é uma ótima pessoa", revelou.