Saiba quem é Alisha Lehmann, jogadora suíça e namorada de Douglas Luiz que visitou favela no Rio

A suíça Alisha Lehmann, 23 anos, é uma das jogadoras do time feminino do Aston Villa. Após vir ao Brasil acompanhando o namorado Douglas Luiz, visitou a favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. Segundo o portal Lance, ela trabalha no mesmo clube que o ex-volante do Vasco atua como defensor no time masculino na Suíça.

O jogador brasileiro, de 24 anos, nasceu na comunidade carioca e retornou à sua cidade para aproveitar o fim da temporada europeia e as férias. Assim, decidiu trazer também a namorada com quem namora desde 2021.

Legenda: Os dois se conheceram no mesmo clube na Suíça Foto: Reprodução/Instagram

Em um vídeo feito em um bar, é possível ver Alisha a vontade ao lado dos amigos de Douglas. O brasileiro tem o hábito de visitar familiares e conhecidos quando retorna ao país mesmo após sua venda ao Grupo City, em 2017.

Carreira de Alisha Lehmann

A carreira de Alisha iniciou como jogadora do Young Boys, da Suiça, em 2015, nas categorias de base. A jovem permaneceu no clube até 2018. Posteriormente, engatou na carreira profissional na Premier League feminina pelo West Ham, na temporada 2018/2019.

Já em 2021/2021 foi transferida ao Everton e ficou por uma temporada. Assim, em 2021/2022, deu início a sua participação no Aston Villa, clube que possibilitou o encontro com o namorado brasiileiro.

Neste ano, ela defende a Seleção da Suíça nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023.