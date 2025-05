Saiba que horas começa o Caldeirão com Mion hoje (31/05)

O ‘Caldeirão com Mion’ promete muita diversão na tarde deste sábado (31), a partir das 16h15, logo após a "sessão de sábado", na TV Globo.

Quem está participando do Caldeirão do Mion?

O programa terá um ‘Sobe o Som’ especial para celebrar a carreira de Bruno & Marrone, uma das duplas sertanejas mais queridas do Brasil.

Parceiros desde 1986, os cantores participam pela primeira vez do programa com a versão do game em que os convidados precisam adivinhar suas famosas canções por meio dos acordes da banda Lúcio Mauro e Filhos.

A disputa reunirá convidados que também cantam e conhecem bastante a trajetória dos artistas. De um lado, a dupla Henrique e Diego, que ainda lança, em parceria com os ídolos, a música ‘Esqueci de Você’ no palco do Caldeirão. Do outro, Caio Afiune e Luan Pereira.

A homenagem também contará com a participação de fãs garimpados pela produção, como o casal Maria Luiza e João Pedro, de João Pessoa, que conta como a dupla está presente em seu relacionamento.

Que horas começa o Caldeirão do Mion?

O "Caldeirão do Mion" começa a partir das 16h15, de acordo com a grade de programação da TV Globo. É possível também assistir a emissora pela Globoplay.