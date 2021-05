Saiba quais filmes e séries serão lançados na Netflix em junho

Junho ainda nem começou, mas a Netflix já divulgou a lista de filmes e séries que entrarão no catálogo da plataforma de streaming no próximo mês. Entre as estreias, filmes já consagrados do público, produções inéditas e o retorno de séries de sucesso.

Ao todo, 59 novos títulos estarão à disposição dos assinantes, entre séries, filmes, animes, documentários e especiais.

Entre os destaques, está o filme Minha Mãe é uma Peça, com estreia no dia 7; além da 4ª temporada da série Elite, disponível a partir do dia 18.

Confira a lista de séries de junho:

Três Metros Acima do Céu (temporada 2) - 3/6

Sweet Tooth - 4/6

Feel Good (temporada 2) - 4/6

Os Mestres da Fritura - 9/6

Lupin (temporada 2) - 11/6

Amor, Casamento e Divórcio (temporada 2) -12/6

Elite Histórias Breves: Guzmán Caye Rebe - 14/6

Elite Histórias Breves: Nadia Guzmán - 15/6

Supermães (temporada 5) - 15/6

Elite Histórias Breves: Omar Ander Alexis - 16/6

Elite Histórias Breves: Carla Samuel - 17/6

Black Summer (temporada 2) - 17/6

O Segredo do Templo (temporada 3) - 17/6

Katla - 17/6

Elite (temporada 4) - 18/6

Aluga-se um Paraíso - 18/6

Apesar de Tudo, Amor - 19/6

Brincando com Fogo (temporada 2) - 23/6

O Diretor Nu (temporada 2) - 24/6

The A List (temporada 2) - 25/6

Sex/Life - 25/6

Raio Negro (temporada 4) - 29/6

Confira a lista de filmes de junho:

Carnaval - 2/6

O Orfanato - 3/6

Infiltrado na Klan - 3/6

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: O Filme Parte 1 / Parte 2 - 3/6

Xtremo - 4/6

A Vigilante - 5/6

Minha Mãe é Uma Peça - 7/6

Awake - 9/6

Selva Trágica - 9/6

Uma Skatista Radical - 11/6

Bumblebee - 13/6

Capitão Phillips - 15/6

Meu Primeiro Amor - 15/6

Cidade de Gelo - 16/6

Paternidade - 18/6

A Casa das Flores: O Filme - 23/6

Jumanji - 30/6

Do que os Homens Gostam - 30/6

America: The Motion Picture - 30/6

Legenda: O filme Jumanji, sucesso de 1995, chega ao catálogo da Netflix no dia 30 de junho Foto: Divulgação

Confira a lista de documentários e especiais de junho: