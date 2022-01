Saiba onde assistir à Grey's Anatomy e Modern Family após saída das séries da Netflix

Assinantes Netflix perderam nesta sexta-feira (31) a oferta das séries Grey's Anatomy e Modern Family, retiradas do catálogo. Para acompanhar os sucessos, a opção agora é recorrer aos serviços de streaming Star+ , Now, Prime Video e Globoplay, além da TV por assinatura. As informações são do Uol.

As séries deixaram a Netflix após a chegada do novo serviço da Disney ao Brasil, que ficou responsável por abrigar parte das produções com os selos da rede ABC, Fox, Hulu e FX.

Grey's Anatomy ainda poderá ser vista este ano no Prime Video e Globoplay, segundo confirmaram os streamings. O canal pago Sony Channel também confirmou a exibição da 18ª temporada do drama médico a partir de 25 de janeiro de 2022.

Já Modern Family permanece disponível no Brasil na plataforma do Star+ e no Now, serviço on demand dos assinantes da operadora Claro.