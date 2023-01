SAG Awards 2023 divulga indicados; veja lista

A premiação SAG Awards anunciou os nomes dos indicados da 29ª edição do evento, na manhã desta quarta-feira (11). As informações sobre a celebração, organizada pelo Sindicato de Atores de Hollywood, foi compartilhada em live comandada por Ashley Park ("Emily in Paris") e Haley Lu Richardson ("The White Lotus").

Conhecida como um dos termômetros do Oscar, a premiação tem as seguintes produções que lideraram em indicações, estão: "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" e "Os Banshees de Inisherin".

A celebração acontecerá no dia 26 de fevereiro, no Fairmont Century Plaza, em Los Angeles.

Confira lista de indicados abaixo

Cinema

Melhor elenco de filme

"Babilônia"

"Os Banshees de Inisherin"

"Tudo em todo lugar ao mesmo tempo"

"Os Fabelmans"

"Entre mulheres"

Melhor atriz em filme

Cate Blanchett ("Tár")

Viola Davis ("A mulher rei")

Ana de Armas ("Blonde")

Danielle Deadwyler ("Till - A Busca por justiça")

Michelle Yeoh ("Tudo em todo lugar ao mesmo tempo")

Melhor ator em filme

Austin Butler ("Elvis")

Colin Farrell ("Os Banshees de Inisherin")

Brendan Fraser ("A baleia")

Bill Nighy ("Living")

Adam Sandler ("Arremessando alto")

Melhor atriz coadjuvante

Angela Bassett ("Pantera negra: Wakanda para sempre")

Hong Chau ("A baleia")

Kerry Condon ("Os Banshees de Inisherin")

Jamie Lee Curtis ("Tudo em todo lugar ao mesmo tempo")

Stephanie Hsu ("Tudo em todo lugar ao mesmo tempo")

Melhor ator coadjuvante

Paul Dano ("Os Fabelmans")

Brendan Gleeson ("Os Banshees de Inisherin")

Barry Keoghan ("Os Banshees de Inisherin")

Ke Huy Quan ("Tudo em todo lugar ao mesmo tempo")

Eddie Redmayne ("O Enfermeiro da noite")

Melhor elenco de dublês em filmes

"Avatar: o caminho da água"

"Batman"

"Pantera negra: Wakanda para sempre"

"Top Gun: Maverick"

"A mulher rei"

Televisão

Melhor elenco de série dramática

"Better Call Saul"

"The Crown"

"Ozark"

"Ruptura"

"The White Lotus"

Melhor atriz em série de drama

Jennifer Coolidge ("The White Lotus")

Elizabeth Debicki ("The Crown")

Julia Garner ("Ozark")

Laura Linney ("Ozark")

Zendaya ("Euphoria")

Melhor ator em série de drama

Jonathan Banks ("Better Call Saul")

Jason Bateman ("Ozark")

Jeff Bridges ("The old man")

Bob Odenkirk ("Better Call Saul")

Adam Scott ("Ruptura")

Melhor elenco de série de comédia

"Abbott Elementary"

"Barry"

"O urso"

"Hacks"

"Only Murders in the Building"

Melhor atriz em série de comédia

Christina Applegate ("Disque amiga para matar")

Rachel Brosnahan ("Maravilhosa Ms Maisel")

Quinta Brunson ("Abbot Elementary")

Jenna Ortega ("Wandinha")

Jean Smart ("Hacks")

Melhor ator em série de comédia

Anthony Carrigan ("Barry")

Bill Hader ("Barry")

Steve Martin ("Only Murders in the Building")

Martin Short ("Only Murders in the Building")

Jeremy Allen White ("O urso")

Melhor atriz em filme de TV ou minissérie

Emily Hunt

Jessica Chastain

Julia Garner

Niecy Nash-Betts

Amanda Seyfried

Melhor ator em filme de TV ou minissérie

Steve Carell ("O Paciente")

Taron Edgerton ("Black Bird")

Sam Elliott ("1883")

Paul Walter Houser ("Black Bird")

Evan Peters ("Dahmer: Um Canibal Americano")

Melhor atriz em filme de TV ou minissérie

Emily Blunt ("A inglesa")

Jessica Chastain ("George & Tammy")

Julia Garner ("Inventando Anna")

Niecy Nash-Betts ("Dahmer: Um Canibal Americano")

Amanda Seyfried ("The dropout)

Melhor elenco de dublês em séries

"Andor"

"The Boys"

"A casa do dragão House of the Dragon”

"O senhor dos anéis: os anéis do poder"

"Stranger things"