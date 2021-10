Sabrina Spellman fará aparição especial na 6ª temporada de Riverdale; saiba detalhes

A personagem Sabrina Spellman, vivida pela atriz Kiernan Shipka em 'O Mundo Sombrio de Sabrina', vai aparecer um episódio da 6ª temporada da série Riverdale. O crossover entre as produções foi confirmado pelo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa.

O episódio em que bruxinha deve "dar as caras" será "The Witching Hour(s)", programado como o quarto episódio da próxima temporada da série. Enquanto isso, a temporada mais recente de 'O Mundo Sombrio de Sabrina' foi lançada em dezembro de 2020. Veja o trailer:

Trama do episódio

No capítulo em questão, a personagem Cheryl (Madelaine Petsch) tenta conjurar um feitiço perigoso, que pode fazer diferença entre a vida e a morte para um membro da família Blossom. Por conta disso, Sabrina aparece para ajudar enquanto visita a cidade de Greendale.

"Estamos falando de trazer Sabrina para Riverdale desde a 1ª temporada, então é muito excitante finalmente poder dizer que isso vai acontecer", comentou Sacasa em entrevista à EW.

Segundo ele, os fãs devem se empolgar com a aparição. "É perfeito que ela apareça para ajudar Cheryl no momento que ela mais precisa, e todo mundo no set simplesmente perdeu a cabeça quando estávamos filmando — acho que os fãs reagirão da mesma forma", explicou.

A 5ª temporada de Riverdale foi finalizada na quarta-feira (6), nos Estados Unidos, enquanto as quatro últimas temporadas estão disponíveis na Netflix.