Sabrina Sato fala pela 1ª vez sobre perda de bebê com Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato falou pela primeira vez sobre o bebê que perdeu, fruto do relacionamento com Nicolas Prattes, em 2024. Ela comentou o assunto em seu programa do GNT, “Carnaval da Sabrina”, que acompanha a preparação da artista para a folia. No Rio de Janeiro, a ex-BBB é rainha de bateria da Vila Isabel, e em São Paulo, da Gaviões da Fiel.

“Por tudo que aconteceu na minha vida, ano passado, no final do ano passado, eu acabei recebendo alta médica para voltar para o Carnaval quase perto do Natal, em dezembro”, explicou a ex-BBB, que perdeu o bebê no dia 6 de novembro.

“Não pude ir no minidesfile da Vila Isabel, tive vários compromissos, vários ensaios que eu não consegui ir. Minha fantasia seria para uma mulher grávida e acabou não sendo uma mulher grávida, tive que fazer essas mudanças também. Meu Carnaval está um pouco atrasado, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo”, disse ainda Sabrina.

"O Carnaval cura"

A apresentadora também afirmou que, para ela, o Carnaval é uma filosofia de vida. “Eu não sou a mesma do Carnaval passado. Eu já me transformei, eu sou outra mulher. Acho que o Carnaval, para mim, ele é quase que uma filosofia de vida. Cura a alma. O Carnaval cura”, concluiu ela, que é mãe de Zoe, de 6 anos, fruto do casamento anterior, com Duda Nagle.