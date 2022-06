Sabrina Sato expõe crise no casamento com Duda Nagle: 'o casal admitir demora um tempo'

A apresentadora Sabrina Sato falou, em entrevista ao colunista Leo Dias, sobre a crise que passou no casamento com o ator Duda Nagle recentemente. Segundo ela, o momento se intensificou no início do ano e próximo do Carnaval, quando ambos comemoraram datas importantes separados.

"A gente não sabia que estava em crise. Sabia que estava mais ou menos. O casal admitir que está passando por uma crise demora um tempo", revelou em vídeo.

Sabrina apontou que a relação já não ia bem, mas a ficha teria caído quando ele não chegou nem a fazer uma mensagem pública afetuosa no aniversário dela.

"O Duda ia para o réveillon, estava de passagem comprada pra ir com a gente. Ele passou o Natal em casa e viajou para gravar as cenas dia 26 e no dia 27 ele ia para o ano novo. Ele começou a sentir febre e achou que era Covid. Ficou trancado em casa", disse.

Falta de publicação

Logo em seguida, nas redes sociais, a demonstração de carinho de Duda ficou em débito, já que ele não foi a nenhuma festa do aniversário dela. "No meu aniversário ele estava gravando. Ele não veio em nenhuma. Aí era a crise. Aquele filho da mãe não fez um post decente no meu aniversário. A pessoa tem que aprender", pontuou.

Para Sabrina, a rotina do casal pode ser um dos fatores que desencadearam o momento difícil. Apesar disso, a apresentadora opinou que todo relacionamento está sujeito a este tipo de problema.

"Isso tudo que a gente viveu, esse período de crise que todos os casais passam uma hora (…) a rotina faz isso com a gente, os problemas da vida, a rotina", completou.