Sabrina Sato é contratada pelo Grupo Globo para comandar reality no GNT

A ex-BBB e apresentadora Sabrina Sato foi contratada pela TV Globo para apresentar o reality "Desapegue se for Capaz", no canal fechado GNT. A informação foi divulgada nesta terça-feira (11), nos portais das emissoras.

O programa tem estreia prevista para o final de abril. A atração promove uma transformação na vida dos participantes através da reorganização das próprias casas, unindo decoração e sustentabilidade.

A primeira temporada do reality terá 10 episódios, com exibição semanal, e as gravações começam em fevereiro, em São Paulo.

Sabrina Sato terá ajuda da personal organizer Micaela Góes e da arquiteta Gabriela de Matos para entrar na casa de dos participantes.

