Sabrina Petraglia anuncia mudança para Dubai com o marido e filhos

A atriz Sabrina Petraglia anunciou, nesta sexta-feira (11), que vai morar em Dubai, nos Emirados Árabes com o marido Ramón Velázquez e os três filhos do casal, Gael, de 3 anos, Maya, de 1 ano e 10 meses, e Léo, de 6 meses. O novo lar da família será necessário pois o companheiro recebeu uma proposta de emprego no país árabe.

"O Ramon sempre viajou muito a trabalho. Às vezes ficava 15, 20 dias longe. E surgiu essa super oportunidade. Quando ele me contou, falei: 'bom, você tem que aceitar porque é uma proposta super bacana, é um crescimento para você. Depois a gente vê como faz'. Então ele aceitou", disse Sabrina em entrevista à Quem.

Ramón é engenheiro e trabalha em uma empresa de compra e aluguel de aeronaves. A atriz conta que já começou a se preparar para a nova morada em Dubai, capital mais moderna do mundo, mas que também possui uma cultura muito diferente.

"Comecei a assistir algumas coisas e estou pesquisando bastante sobre a cultura para embarcar nessa experiência de verdade. Sei que tem alguns lugares em que a mulher tem que seguir o código de vestimenta. E temos que respeitar. Então estou estudando porque é uma cultura totalmente diferente. Não falo inglês bem. E acho que vai ser uma das coisas mais difíceis para mim, mas, ao mesmo tempo, vai ser um superdesafio", relata.

Trabalhos no Brasil

Sabrina relata que uma das condições para a mudança de país foi a de que ela tivesse passagens disponíveis sempre que precisar cumprir agenda profissional no Brasil. Ela levará duas funcionárias para morar em Dubai.

"E a empresa dele foi super legal. Porque não é uma ponte-aérea, rapidinho. São 14 horas de viagem, é longe", conta a atriz, que, inclusive, já tem um trabalho engatilhado.

"Estou com o projeto de um filme com a Thaís Vilarinho, do Mãe Fora da Caixa. Colocamos na Lei Rouanet e deve sair no primeiro semestre de 2023. Ainda não tem uma data definida, mas devemos começar a filmagem no início do Ano Novo para o filme ser lançado no Dia das Mães, no mês de maio. E ainda tenho outros dois projetos para o meio e o final do ano que vem", explica.